Scoped Enums in C++ Aufgezählt Andreas Fertig Die Einführung von Scoped Enums in C++11 hat Enumerationen zu einem mächtigen Sprachmittel gemacht. Sie bilden einen eigenen, abgeschlossenen Namensraum, wodurch sich gleiche Enumerationen nicht in die Quere kommen. Zudem sorgen sie für robusteren Code.

iX-tract Mit Enumerationen (Aufzählungen) kann man mehrere Konstanten zu einer Menge zusammenfassen. Die Deklaration enum legt den Namen der Aufzählung und der jeweiligen Konstanten fest.

legt den Namen der Aufzählung und der jeweiligen Konstanten fest. Scoped Enums, also Aufzählungen mit eigenem Gültigkeitsbereich, eignen sich gut, um Bitmaskendatentypen zu erstellen.

C++11 macht Enums wertvoller, weil Entwickler den darunterliegenden Datentyp angeben können.

Enumerationen (Aufzählungen) bilden in C++ einen eigenen Datentyp, der von Programmierern mit Konstanten befüllt werden kann. Sie werden über das Schlüsselwort enum definiert. Es gibt Aufzählungen mit eigenem Namensraum (Scoped Enums) und ohne (Unscoped Enums). Der Artikel beschäftigt sich mit Scoped Enums.