Datenschutz und Informationssicherheit – unterschiedlich und doch verwandt

Nachbarschaftlich verbunden

Sebastian Krüsmann

Auch wenn die Sensibilisierung für Informationssicherheit und Datenschutz in den letzten Jahren zugenommen hat, herrscht in den Unternehmen große Unsicherheit darüber, wie beide Themen zusammenhängen und wie sie miteinander in Einklang zu bringen sind.