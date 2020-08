RAD Studio: Immer noch solide En Detail Tam Hanna RAD Studio 10.4 bringt einige interessante Verbesserungen – eine Einladung, das Produkt genauer anzusehen.

Embarcadero bietet sein Cross-Plattform-Entwicklungssystem RAD Studio seit jeher in einer Delphi-, einer C++- sowie einer kombinierten ­Variante an. Der Funktionsumfang der C++- und Delphi-Ausführungen ist unter ­Windows identisch. Bei Linux gibt es zwischen Delphi (GUI-fähig) und C++ (nicht GUI-­fähig) Unterschiede. Linux- und ­macOS-­Ziele werden über Debug-­Server angesproc­hen. Dieses auf den ersten Blick umständliche Verfahren funktioniert in der Praxis reibungslos.

Im Großen und Ganzen begnügt sich die Version 10.4 mit Detailverbesserungen, das Produkt funktioniert hervorragend. Die wichtigste Neuerung betrifft die Programmiersprache Delphi selbst: Neben Optimierungen in der Speicherallokation und in der Verwaltung der Record-Klasse hat der Hersteller die Codevervollständigung auf eine neue technische Grundlage gestellt. Delphi-Entwickler können damit besser arbeiten, da erstens die Vorschläge sinnvoller ausfallen als zuvor, zweitens Editor und Compiler nun denselben Parser verwenden und somit auch identische Hinweise generieren.