Metriken zur automatischen Vernetzung Vermessen vernetzt Sebastian Hein In zunehmend komplexen Netzwerken wird die Administration immer schwieriger, zeit- und kostenintensiver. Kennziffern helfen, den Support zu entlasten.

iX-tract Moderne Netzwerke in Unernehmen sind komplex und mit vielen Geräten ausgestattet. Ausfälle sind teuer und schwer zu diagnostizieren.

Metriken wie die Mean Time To Repair, Mean Time to Identify, Mean Time Between Failures oder Mean Time To Failure machen Fehlertoleranz, -anfälligkeit und Zuverlässigkeit eines Netzes messbar.

Automatisierung, Planung und die richtigen Strategien, beispielsweise in Fragen der rechtzeitigen Fehlererkennung, erweisen sich zunehmend als unerlässlich für den effizienten und kostensparenden Betrieb komplexer Netzwerke.

Defekte Netzwerke sind teuer. Die Marktforscher von Gartner schätzen, dass sich die durchschnittlichen Kosten eines Ausfalls auf 5600 US-­Dollar belaufen – pro Minute. Dies ent­spricht einem Schaden von mehr als 300000 US-Dollar je Stunde. Nicht nur, dass hier hohe Summen im Spiel sind, auch die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit schwerer Fehler im Netzwerk steigt mit der zunehmenden Komplexität der Netzwerkinfrastruktur.

In früheren Zeiten waren viel weniger Endgeräte ins Netz eingebunden als heute. Der Zuwachs zeigt sich insbesondere bei den vielen Sensoren und Kleingeräten des Internet of Things (IoT), der Anbindung unternehmensexterner Ressourcen, etwa in Produktionslinien, oder in der steigenden Nutzung mobiler Endgeräte durch Mitarbeiter.