Ein Open-Source-Stack für die Verwaltung Wie Phoenix aus der Asche? Die Forderung nach mehr digitaler Souveränität soll die IT deutscher Behörden aus der Abhängigkeit ausländischer Anbieter lösen. Jetzt will der öffentliche Dienstleister Dataport mit seinem Phoenix-Stack eine Lösung herbeiführen.

Deutsche Open-Source-Leuchttürme wie München, Schwäbisch Hall oder Freiburg schafften es immer wieder in die Medien, doch das europäische Ausland war immer schon ein paar Schritte weiter. Hier gibt es Großprojekte, teils unterfüttert von entsprechender Gesetzgebung, die Open Source gleichstellt oder bevorzugt: die Gendarmerie Nationale in Frankreich, große Behörden in Italien, Spanien, Großbritannien und Schweden. Nicht nur Datenschutz oder die Kosten, sondern auch politische Weitsicht und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit machten das möglich.

Freie Software ist überall

Fast jede Hardware kommt aus asiatischen oder amerikanischen Fabriken, für die in der EU erst Produktionskapazitäten und Know-how aufzubauen wären. Bei Plattformen und Software zeigt sich ein ähnliches Bild, aber immerhin gibt es Ansätze wie Gaia-X und dessen Sovereign Cloud Stack SCS.

Auf der Ebene der Anwendungen und des IT-Managements scheint das Projekt Phoenix einen weiteren wichtigen Anlauf für den öffentlichen Sektor zu unternehmen. Diese Branche darf nicht in die Cloud und ist auf die Infrastruktur der öffentlichen Rechenzentren angewiesen. Open Source verwendet sie seit langem als Alternative zum Vendor-Lock-in der großen Hersteller und Plattformen.

Der Phoenix Software Stack setzt auf Altbewährtes von den Big Playern der Open-Source-Software-Welt. Dataport arbeitet daran, diese Komplett­lösung als zertifizierten Stack für Behörden anzubieten.

Hinter Phoenix steckt Dataport, der IT-Dienstleister der Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt sowie der Steuerverwaltungen in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Kieler Anstalt des öffentlichen Rechts ist zusammen mit ihrem süddeutschen Pendant AKDB (Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern) größtes Mitglied in der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. (Vitako). Die hat jüngst zusammen mit dem Open-Source-Lobbyverband OSB Alliance – Bundesverband für digitale Souveränität e.V. angekündigt, ein Portal für zertifizierte und empfohlene Open-Source-Software für Behörden zu starten – analog zu Barack Obamas Erfolgsmodell code.gov.

Dataport beschäftigt sich laut eigener Aussage zu 80% mit dem Bereitstellen von Infrastruktur, aber eben auch zu einem Fünftel mit Software. Und da sind auch heute noch sehr viele Behörden sehr Micro­soft zentriert. Aber es gibt bereits Abkommen und Teststellungen und weitere Vereinba­rungen für Phoenix sind in Arbeit – auch und vor allem im Bildungsbereich. Da arbeitet Dataport schon länger mit dem Hasso-Plattner-Institut zusammen und hat dort die HPI School Cloud ins Leben gerufen.

Freier Software-Stack

Technisch besteht der Phoenix-­Stack, dessen erste Versionen ab Herbst 2020 verfügbar sein sollen, aus einem Unterbau aus vier Schichten, die IAM, PIM, Speicher und Datenablage/Sync, Office und Kommunikation liefern. Von unten nach oben sind das OpenLDAP und Univentions Corporate Server fürs Identitäts- und Zugriffsmanagement, darauf aufbauend die OpenXchange Groupware, unterstützt von Own- oder Nextcloud mit OnlyOffice sowie Matrix und Jitsi für Chat und Videokonferenzen. Auf der Roadmap stehen weitere Dienste und Tools für Infrastrukturmanagement, Sicherheitskonzepte, Qualitätssicherung, Testen, Compliance und Validierung, Dokumentation und Standards.

Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, will dann auch „das Rad nicht neu erfinden“. Vielmehr wolle Data­port mit Phoenix „existierende Communities zusammenbringen“, auch für Support und in Ausschreibungen.

Probleme mit Fachverfahren

Wie das Beispiel Limux (München) gezeigt hat, erweisen sich immer wieder die Fachverfahren, das Vorlagenmanagement und generell alle Vorgangssteue­rungssysteme als die umfangreichsten Aufgaben. „Im Bildungsbereich ist das anders, da haben sie sehr wenige Fachverfahren“, erklärt Bizer im Interview mit der iX. Deshalb könne man dort gut neue Konzepte und Ideen entwickeln.

Der Phoenix-Stack soll als SaaS-Stack aus dem kommunalen Rechenzentrum angeboten werden oder im lokalen Rechenzentrum laufen. Dabei steht laut Bizer mittlerweile „die Open-­Source-Orientierung außerhalb aller parteipolitischen Interessen, es herrscht breiter Konsens“. Das gelte auch für CDU und FDP, die in der Vergangenheit zuverlässige Gegner freier Software waren, etwa in Berlin, im Bundestag oder eben auch in München. Die Sterne stehen gut für derlei Initiativen, man habe spürbaren Rückenwind aus der Politik, auch aus der Bundesregierung, wo sich Wirtschafts- und Innenministerium neuerdings für die digitale Souveränität stark machen.

Nur Microsoft scheint die Ini­tiative nicht ganz geheuer; Offizielle sprechen davon, dass Phoenix sehr wohl „das Rad neu erfinden wolle, nur mit weniger Speichen“. (mfe@ix.de)