Tools für verteilte Retrospektiven Verteilter Rückblick Stefan Mintert An verschiedenen Standorten arbeitende Teams gibt es nicht erst seit der Coronapandemie. Zahlreiche Tools unterstützen Scrum Master, agile Coaches oder Teamleiter bei der verteilten Teamentwicklung. Hier liegt der Fokus auf der Retrospektive.

iX-tract Viele Gründe führen zur Zusammenarbeit an verschiedenen Orten. Auch Retrospektiven, nicht nur als Teil des agilen Arbeitens, sind regelmäßig über die Ferne durchzuführen.

Physische Hilfsmittel der Retrospektive wie Moderationskarten, Flipcharts oder Stifte lassen sich mit Onlinetools abbilden.

Die Retrospektiventools unterscheiden sich in ihren Funktionen und unterstützen Scrum Master und Moderator unterschiedlich. Einige geben den Retrospektivenablauf vor, andere gewähren mehr Freiheiten.

Die Retrospektive ist eine zentrale Scrum-Veranstaltung. Auch außerhalb der agilen Arbeitswelt findet sich der regelmäßige Rückblick. Beispielsweise gibt es bei der US Army den Begriff After Action Review (AAR). Hier wie dort geht es darum, zurückliegende Teammaßnahmen zu analysieren und Verbesserungen für zukünftige Handlungen zu identifizieren. In der Wirtschaft kennt man kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen spätestens seit den 1950er-Jahren, als Begriffe wie Shewhart Cycle, Deming Cycle oder PDCA (Plan, Do, Check, Act) an Bedeutung gewannen.

Im Bereich der agilen Entwicklung schreiben verschiedene Quellen Scrum den größten Anteil zu und sehen einen Marktanteil von 72 Prozent [1]. Aus diesem Grund orientieren sich die folgenden Ausführungen an Scrum, seiner Terminologie und seinen Veranstaltungen, ohne Scrum als maßgeblich anzusehen.