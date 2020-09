Digitalisierung beschleunigen mit Capabilities Besser verstehen Wolf Pfannenstiel An der Digitalisierung führt kein Weg vorbei, erst recht nicht seit Corona. Um entsprechende Vorhaben im Unternehmen erfolgreich umzusetzen, sind Capabilities ein vielseitig einsetzbares Hilfsmittel.

iX-tract Business Capabilities können Unternehmen beim Umsetzen von Digitali­sierungsvorhaben gute Dienste leisten.

Sie schließen die Lücke zwischen Geschäft und Technik und geben einen zeitlich stabilen und für alle Beteiligten verständlichen Ordnungsrahmen vor.

Capabilities beschreiben die essenziellen Fähigkeiten eines Unternehmens, etwa die Rechnungserstellung. In Prozessen hingegen geht es um die konkrete Umsetzung.

Viele Unternehmen tun sich mit der Digitalisierung schwer. Zahlreiche Vorhaben konzentrieren sich zunächst ausschließlich auf die Technik und es bleibt manchmal völlig unklar, was man überhaupt erreichen will. „Wir brauchen eine Blockchain“ oder „Wir müssen in die Cloud“ sind solche Fälle. Selbst wenn es eine fachlich motivierte Strategie gibt, ist die oft so vage und abstrakt formuliert, dass sie während der Umsetzung schnell in Beliebigkeit versinkt. Sind Techniken erst einmal gesetzt, geraten sie leicht zum sprichwörtlichen Hammer, für den der Rest der Welt ein Nagel sein muss, auch wenn eigentlich eine Schraube auf das geeignete Werkzeug wartet.

Wer gar nicht erst in solche Fallen laufen will, braucht ein Bindeglied zwischen Technik und Geschäftsmodell, mit dem alle Beteiligten klarkommen. Hier kommen Capabilities ins Spiel, die sich als zeitlich stabiler und allseits verständlicher Ordnungsrahmen für verschiedene Anwendungsfälle in Digitalisierungsvorhaben eignen. Sie können dort sowohl den IT-Architekten als auch den Analysten und Projektleitern gute Dienste leisten.