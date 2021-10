DataOps: Alles aus den Daten holen Daten ohne Grenzen Ramon Wartala Datenanalysten müssen eng mit dem IT-Betrieb in Unternehmen verzahnt sein. In Anlehnung an DevOps bringt DataOps Fachbereiche einander näher, um Produktivität und Qualität zu steigern.

iX-tract Analog zu DevOps sucht DataOps die Wand zwischen Data Science und Operations einzureißen und eine gemeinsame Verantwortung zu schaffen.

Datenanalyse bietet Unternehmen nur einen Mehrwert, wenn ein starkes Miteinander unter den Stakeholdern existiert.

DataOps bedient sich ähnlicher Methoden wie DevOps und nutzt zum Teil die gleichen Tools.

Durch Automatisierung und Tests verspricht DataOps höhere Datenqualität.

Hinter DataOps steckt eine Sammlung bewährter Praktiken, die sich aus der agilen Softwareentwicklung, DevOps und dem statistischen Prozesscontrolling speist. Bereits 2014 prägte Lenny Liebmann, Redakteur der InformationWeek, den Begriff in einem Blog-Post für den IBM-eigenen Big Data & Analytics Hub „3 reasons why DataOps is essential for big data success“ (siehe ix.de/zeh7). Er weist auf das Problem der „Wall of Confusion“ hin, dessen Auflösung ebenso das DevOps-Umfeld prägt. Sie steht zwischen den fachlich und organisatorisch oft getrennten Bereichen der Datenanalyse und -haltung (siehe Abbildung).

In vielen Firmen besteht ein scheinbarerWiderspruch zwischen Datenanalyseteamsund den Teams für den Systembetrieb derDatenhaltung.

Datenanalysten und Business-Intelligence-Mitarbeiter wollen Anfragen der Fachabteilungen schnell beantworten. Die für den Produktivbetrieb der die Daten speichernden Systeme zuständigen IT-Kollegen stellen Stabilität und Sicherheit in den Vordergrund. Ständige Veränderungen an Systemen sind aufwendig und provozieren Ausfälle. Analog zu DevOps will DataOps einen Paradigmenwechsel auslösen. Auf dem Weg dorthin will DataOps bekannte Herausforderungen bei der Datenanalyse bewältigen: