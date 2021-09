Berufsleben als IT-Freelancer Die große Freiheit? Yasmine Limberger Die Chancen auf hohe Stundensätze, Unabhängigkeit und flexible Arbeitszeiten locken immer mehr ITler in die Karriere als Freelancer. Der Schritt in die Selbstständigkeit will aber wohl überlegt sein, denn mit diesen Chancen sind wie so oft Risiken verbunden.

iX-tract Jobfrust im Angestelltenverhältnis lässt immer mehr ITler über eine freiberufliche Karriere nachdenken.

Freelancing bietet zwar mehr Freiheiten als eine Festanstellung, bringt aber auch größere Pflichten.

Die wirtschaftlichen Risiken und die mögliche Zusatzbelastung der Selbstständigkeit sollten nicht unterschätzt werden.

Wer sich der Schattenseiten des Freelancing bewusst und gut vorbereitet ist, kann von den positiven Aspekten aber durchaus profitieren.

Oft ist es der Frust, beim aktuellen Arbeitgeber nicht weiterzukommen, immer nur auf Anweisung der Vorgesetzten zu agieren, die Langeweile im Tagesgeschäft oder der Wunsch, sich stärker auf bestimmte Branchen, Themen oder Programmiersprachen zu konzentrieren: Immer mehr Entwickler und Netzwerkspezialisten auch kleinerer Unternehmen entscheiden sich dafür, sich selbstständig zu machen. Zudem war die Nachfrage nach flexiblen, aber sicheren IT-Infrastrukturen gerade zu Beginn der Coronapandemie hoch – viele ergriffen wohl auch deshalb die Chance, zum eigenen Chef zu werden.

Andere IT-Angestellte waren umgekehrt froh über ihren Status, gerade in der Pandemie mit all ihren Unsicherheiten. Sie verabschiedeten sich ins Homeoffice und bekamen weiterhin ihr geregeltes Gehalt. Hin und wieder kam wohl aber auch bei diesen eigentlich gut bezahlten ITlern durchaus der Gedanke an mehr Freiheit und Flexibilität hoch.