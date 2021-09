IT-Gehälter im Überblick Ware Arbeit, wahrer Lohn Achim Born Trotz Corana entwickeln sich die Gehälter von IT-Kräften in Deutschland vergleichsweise positiv. Das Mehr wird allerdings weniger. Ansonsten wird das Gehalt nach wie vor von den hinlänglich bekannten Faktoren bestimmt: Region, Erfahrung, Ausbildung und – so bitter es ist – Geschlecht.

iX-tract Die Gehälter von IT-Kräften wachsen trotz Corona solide. Der Zuwachs fällt im Vergleich zu früher jedoch überschaubarer aus.

Berufserfahrung zahlt sich buchstäblich aus. Daneben prägen vornehmlich Region und Ausbildung das Gehaltsniveau.

Das Gender-Pay-Gap in der klassischen Männerdomäne IT ist hoch. Weibliche IT-Experten verdienen bei ähnlichen Voraussetzungen deutlich weniger.

Einschlägige Studien und Gehaltsrechner im Web bieten eine erste Orientierung in Sachen Entgelt.

Vor den Folgen der Coronakrise ist allem Anschein nach niemand gefeit. Selbst die Vorstände der 30 DAX-Unternehmen mussten laut der jüngsten DSW-Vergütungsstudie 2020 im Schnitt einen Rückgang von 3,3 % auf 3,4 Mio. Euro hinnehmen, da rückläufige operative Gewinne die Boni schmelzen ließen. Bei den gewöhnlichen Beschäftigten fiel das Minus verhaltener aus, wie der Nominallohnindex zeigt. Gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich dieser Kennwert, mit dem das Statistische Bundesamt (Destatis) die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen nachzeichnet, um durchschnittlich 0,7 %.

Angesichts dieser Einkommenstristesse auf breiter Front dürfen IT-Profis über die Entwicklung ihrer Gehälter kaum klagen. Trotz der aktuellen, pandemiebedingten Einschränkungen sind von 2020 auf 2021 die Gehälter von Spezialisten und Fachkräften in IT-Funktionen gestiegen, wenn auch weniger stark als zuvor, wie eine Gehaltsstudie von Kienbaum Consultants verdeutlicht [1]. „Unsere Daten zeigen, dass die Gehaltssteigerungen in vergleichbaren Unternehmen und Positionen rund 1,2 Prozentpunkte niedriger ausgefallen sind als in den Vor-Krisenjahren“, konkretisiert Sylvia Loebach, die Leiterin der Studie. So soll sich die Grundvergütung der Führungskräfte nach 3,0 % nur noch um durchschnittlich 1,9 % verbessert haben. Die Basissaläre der Spezialisten und Fachkräfte stiegen demgegenüber um durchschnittlich 2,1 % (im Vorjahr waren es noch 4,0 %).