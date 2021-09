Entwicklungen auf dem IT-Arbeitsmarkt

Blick in die Glaskugel

Yasmine Limberger

Was in zehn oder gar zwanzig Jahren auf dem Arbeitsmarkt der IT noch passieren wird, vermag wohl keiner so genau zu sagen. Aktive Beobachtung der Entwicklungen und die Lehren der Vergangenheit erlauben jedoch Prognosen.