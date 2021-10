PolarDB: Alibabas offener PostgreSQL-Aufsatz Verteiltes PostgreSQL Martin Gerhard Loschwitz Die chinesische Alibaba-Gruppe hat mit PolarDB einen Aufsatz für PostgreSQL vorgestellt, der die altgediente Datenbank um Clusterfähigkeiten erweitert. Allerdings sind einige Aspekte zu beachten, um PolarDB an den Start zu bringen.

iX-tract PostgreSQL ist eine beliebte, leistungsfähige Datenbank und hat viele Fans, denen der Funktionsumfang von MySQL, MariaDB und Co. nicht genügt.

Die chinesische Alibaba Group liefert mit PolarDB einen einfachen Ansatz, PostgreSQL als verteilte Datenbank zu betreiben.

Das als Aufsatz konzipierte PolarDB erweitert PostgreSQL um einen Shared-Nothing-Betriebsmodus auf Basis des Paxos-Algorithmus, ohne zentrale Versprechen wie das ACID-Prinzip zu verwerfen.

Zwar erfordert PolarDB einen Patch für PostgreSQL, doch im Containerzeitalter ist das kein großes Hindernis für eine erfolgreiche Inbetriebnahme.

Eine ganze Branche lebt von nichts anderem, als der eigenen Klientel das strukturierte Speichern von Daten zu ermöglichen. Auf der einen Seite stehen kommerzielle Anbieter wie Microsoft oder Oracle, auf der anderen Seite gibt es auch diverse quelloffene Datenbanken, von denen einige – etwa MariaDB oder PostgreSQL – hohes Ansehen genießen.

Ausruhen können sich die Entwickler der jeweiligen Pakete auf diesen Lorbeeren allerdings nicht. Die Internetnutzung nimmt kontinuierlich zu und mithin auch die Last, der etwa Webshops zu Stoßzeiten ausgesetzt sind. Wer schon einmal einen Vortrag von Amazons IT-Gurus gehört hat, weiß, was in deren Rechenzentren los ist, wenn Vorweihnachtszeit ist, Black Friday oder ein ähnliches Event stattfindet. Im Reich der Mitte ist die Dimension noch eine ganz andere: Während des „Global Shopping Festival 2020“ sah sich die Datenbank hinter der Handelsplattform von Alibaba (siehe Abbildung 1) mit bis zu 140 Millionen Abfragen pro Sekunde konfrontiert.