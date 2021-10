Mit Process Mining Unternehmensprozesse optimieren

Goldgräber

Christoph Michael

In den wenigsten Unternehmen funktionieren alle Prozesse in der Praxis so, wie sie theoretisch definiert wurden. Um den Überblick zu behalten, Ungereimtheiten frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen und wirtschaftliche Vorteile zu erzielen, bietet sich Process Mining an.