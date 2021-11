Rechtlicher Rahmen von GAIA-X Abnabelungsversuche Tobias Haar Mit GAIA-X will Europa eine unabhängige Dateninfrastruktur schaffen. Rechtliche Aspekte begleiten den Aufbau und die Nutzung.

Hundert Prozent DSGVO-konform“ ist nur einer der Vorteile, mit denen die Verantwortlichen für GAIA-X werben. Die Bundesnetzagentur beschreibt das Projekt als „eine sichere und vernetzte europäische Dateninfrastruktur für mehr digitale Souveränität und Innovationen“. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung erhofft sich vom Aufbau einer europäischen Dateninfrastruktur GAIA-X, dass sie „neue vertrauenswürdige und sichere datenbasierte Informations- und Geschäftsmodelle im Produktions- und Dienstleistungsbereich“ ermöglicht.

GAIA-X wurde der Öffentlichkeit 2019 auf dem Digital-Gipfel in Dortmund vorgestellt. Dahinter stehen Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung aus Deutschland und Frankreich. Weitere europäische Partner kommen hinzu. Die Projektbezeichnung lehnt sich an die griechische Göttin Gaia an, die der Mythologie zufolge aus dem Chaos entstanden ist.