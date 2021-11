Cloud-Computing in der deutschen Finanzbranche, Teil 2 Heiter bis wolkig Dr. Guido-Arndt Söldner Auch wenn viele Banken Multi-Cloud nutzen, setzen deutsche Finanzdienstleister auf die Private Cloud. Um ihre IT plattformunabhängiger zu machen, implementieren sie Open-Source-Projekte.

iX-tract Auf die Finanzbranche spezialisierte Dienstleister bieten Banken IT-Services wie Onlinebanking an und helfen beim Betrieb der IT.

Größere Dienstleister bieten Private und Community Clouds an, sind aber bei Public Clouds noch zögerlich.

Zum Aufbau von Private Clouds kommt Open-Source-Software zum Einsatz.

Die Finanzbranche nimmt in Sachen Cloud-Computing in Deutschland vermehrt eine Vorreiterrolle ein. Dabei setzen viele Finanzinstitute auf die Multi-Cloud. Der erste Teil dieser Artikelserie zu Cloud-Computing in der deutschen Finanzbranche in iX 11/2021 beschäftigte sich mit den regulatorischen Vorgaben, die von Banken und Providern zu erfüllen sind [1]. Hierbei standen die großen Hyperscaler wie Google mit seiner Cloud-Plattform GCP, Microsoft mit Azure und AWS im Blickpunkt.

Daneben gibt es diverse deutsche Vertreter, die sich auf die Finanzbranche spezialisiert haben. Eine Konkurrenzsituation zu den Hyperscalern entsteht dadurch nicht, vielmehr unterstützen die Spezialisten die Finanzinstitute mit finanzrelevanten IT-Services wie dem Bereitstellen eines Kernbanksystems, dem Onlinebanking und beim Betrieb der IT.