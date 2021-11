ELSTER: Modularisierung großer C++-Projekte mit einem Paketmanager Conan und die Steuer Philipp Wähnert Paketmanager helfen beim Verwalten von Fremdkomponenten, aber auch bei der Modularisierung des eigenen Projekts. Bei der Entwicklung der Steuersoftware ELSTER kommt Conan mit Erfolg zum Einsatz.

iX-tract Mit Conan kann man eine große Menge an Paketen dank gemeinsamer Basisrezepte und Lockfiles effektiv verwalten.

Modularisierung großer Projekte ermöglicht es, unabhängige Teile voneinander zu trennen und eine übersichtliche Projektstruktur zu erhalten.

ERiC verwaltet etwa 190 verschiedene steuerfachliche Komponenten als einzelne Conan-Pakete, kann flexibel auf fachliche Änderungen reagieren und einen konsistenten Zustand garantieren.

Der erste Teil der zweiteiligen Artikelreihe hat den Paketmanager Conan für C und C++ vorgestellt. Dieser Teil beschäftigt sich mit der Modularisierung großer Softwareprojekte am Beispiel des ELSTER-Projekts ERiC. Conan hat hier die Aufgabe, eine große Menge voneinander unabhängiger Teilmodule zu paketieren, zu verteilen und zu integrieren. Die flexible Architektur von Conan ermöglicht es, diese Schritte effizient und mit vertretbarem Wartungsaufwand durchzuführen.

Das Projekt ELSTER (Elektronische Steuererklärung) ist die größte und zahlenmäßig erfolgreichste E-Government-Anwendung Deutschlands: Im Jahr 2020 haben mehr als 28 Millionen Steuerpflichtige ELSTER für die Einkommensteuererklärung genutzt, entsprechend steht die gesamte deutsche Steuerverwaltung hinter dem Projekt. Das Bayerische Landesamt für Steuern koordiniert es seit mehr als 25 Jahren.