Schlichtungsverfahren bei Rechtsstreitigkeiten mit IT-Bezug Besser schlichten als richten Axel Metzger, Sven Vetter, Zora Witte Bei IT-Projekten kommt es nicht selten zum Streit über die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, Ersatzansprüche und mehr. Nicht immer sind Gerichtsverfahren der beste Weg, die Konflikte zu lösen.

iX-tract Was wenigen bekannt ist: Wenn es zwischen den Parteien eines IT-Projekts zum Streit kommt, muss man nicht zwingend den Klageweg einschlagen.

Alternative Streitbeilegungsmethoden wie Mediations-, Schlichtungs- oder Schiedsverfahren sparen häufig Zeit und Geld.

Besonders dann, wenn eine weitere Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse liegt, können die Verfahren der alternativen Streitbeilegung einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Gerichtsverfahren bieten.

Komplexe IT-Projekte haben detaillierte Anforderungsprofile und setzen eine aufwendige Planung voraus. Nicht ohne Grund gelten sie als eine besonders herausfordernde Form des Projekt­managements. Verträge zwischen IT-Dienstleistern und ihren Auftrag­gebern – etwa über die Pflege und Wartung technischer Infrastrukturen, das IT-Outsourcing oder die Entwicklung ganzer ERP-Systeme – enthalten zahlreiche Spezial­regelungen und umfangreiche Anlagen.

Unabhängig vom Vertragsgegenstand kommt es zwischen den Parteien immer wieder zu Streitigkeiten über die konkreten Inhalte der Vereinbarung und die technische Umsetzung. In der Regel stehen dabei komplexe technische Fragen im Fokus. Die Parteien haben häufig bereits in größerem Umfang Ressourcen aufgewendet und sind daran interessiert, das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Auch kann es sein, dass sie in Zukunft weiter kooperieren möchten. In manchen Fällen sind die Fronten aber bereits so verhärtet, dass nur noch eine gerichtliche Auseinandersetzung als Ausweg gesehen wird. Eine gütliche Einigung wird dadurch immer unwahrscheinlicher.