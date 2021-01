SAP Cloud Platform: Entwicklung und Betrieb Cloud-nativer Geschäftsanwendungen Vielschichtig verwoben Klaus Kopecz SAP Cloud Platform erleichtert das Entwickeln und Betreiben Cloud-nativer Geschäftsanwendungen durch global verfügbare Umgebungen, Services und Werkzeuge. Das Framework SAP Cloud Application Programming Model unterstützt dabei die Anwendungsentwicklung durch einen deklarativen Ansatz.

iX-tract SAP Cloud Platform bietet Unternehmen eine Integrations- und Erweiterungsplattform für verteilte Anwendungen.

Technische und betriebswirtschaftliche Services ermöglichen das Erstellen neuer Geschäftsanwendungen und Erweiterungen, die sich einfach in bestehende SAP-Landschaften integrieren.

Das Framework SAP Cloud Application Programming Model (CAP) vereinfacht die Softwareentwicklung auf SAP Cloud Platform. Anwendungen laufen auf den Containerplattformen Kyma oder Cloud Foundry und können einfach auf SAP-Services zugreifen.

Gegründet 1972, hat SAP seine Wurzeln in einem klassischen On-­Premises-Entwicklungs- und -Liefermodell. Mit dem Kernprodukt SAP R/3 und später SAP ERP wurde SAP in den Neunzigerjahren der Quasistandard für Unternehmenssoftware. Schon sehr früh hat der Softwarehersteller erkannt, dass die typischen Vorteile eines Cloud-Betriebs und eines Software-as-a-Ser­vice-Modells (SaaS) auch für komplexe Unternehmenssoftware relevant sind. Entsprechend erweiterte SAP ihr Port­folio zum einen mit SaaS-Angeboten, zum anderen durch SAP Cloud Platform zum Entwickeln und Betreiben von Anwendungen in der Cloud. Die erste Version dieser Plattform mit dem Namen Neo ist eine proprietäre Platform as a Service (PaaS) für Java-, SAP-HANA-XS- und HTML5-Anwendungen. Die Positionierung ist die einer Erweiterungsplattform, mit der SAP-Kunden (aber auch SAP selbst) bestehende On-Premises- und SaaS-­Angebote von SAP durch eigene Anwendungen erweitern.

Seit einigen Jahren verfolgt SAP einen weiteren, offeneren Ansatz mit dem Betreiben der quelloffenen PaaS Cloud Foundry (siehe ix.de/zxp5). Damit stehen SAP-Kunden viele Möglichkeiten zur Verfügung, auf Cloud Foundry native Cloud-Anwendungen zu deployen. SAP unterscheidet sich dabei von anderen Anbietern solcher Plattformen durch ein Angebot an Services, die eine Integration in den Rest der SAP-Welt ermöglichen. Zusätzlich bietet SAP betriebswirtschaftlich wertvolle Services als Teil von SAP Cloud Platform an.