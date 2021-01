Distributionen mit Ceph 15.2 „Octopus“ Formenvielfalt Martin Gerhard Loschwitz Cephs aktuelle Stable Release 15.2 setzt konsequent auf ein neues Deployment-Tool, das die Software in Container installiert. Nun ziehen die großen Ceph-Distributionen nach.

Ceph bezeichnet sich mit Fug und Recht als arrivierte Storage-Technik. Wo früher NAS-Appliances und SANs den Ton angaben, beziehen Administratoren bei der Planung neuer Set-ups üblicherweise auch den verteilten Blockspeicher in ihre Überlegungen ein. Kein Wunder: Ceph funktioniert mit Hardware von der Stange und ist beliebig erweiterbar.

Obendrein ist Ceph ausschließlich in Software implementiert: Software-defined Storage hilft in vielen Fällen dabei, das Betriebskonzept sauberer zu gestalten und das Silodenken in Unternehmen zu überwinden. Entsprechend groß ist das Inte­resse an neuen Ceph-Versionen – die aktuelle Stable Release 15.2 alias Octopus bildet hiervon keine Ausnahme.