Consent Management in der Softwareentwicklung Vertrauen ist das neue Öl Veit Schiele Im Zeitalter von Big Data müssen Entwickler und Betreiber von Software immer häufiger das Vertrauen ihrer Nutzer gewinnen – nicht immer ein leichtes Unterfangen, aber ein wichtiges.

iX-tract Eine Studie der IDC beziffert den Wert des Vertrauens, das Anwender in eine Software legen, mit Milliarden.

Die Umsetzung der DSGVO bedeutete Rückenwind für eine ganze Consent-Management-Branche, die ihren Erfolg aus Zustimmungsquoten bezieht.

Artikel 4 der DSGVO definiert, was unter einer Einwilligung zu verstehen ist.

Wer ein ganzheitliches Consent Management anwenden will, kann sich an einer Checkliste orientieren.

Die Metapher, dass Daten das neue Öl seien, ist treffender, als es sich diejenigen, die damit hausieren gehen, vorstellen. Denn genau wie Öl haben auch Daten bisher nur ganz wenige Menschen ganz unvorstellbar reich gemacht. Das 21. Jahrhundert unterscheidet sich da vom 19. in keiner Weise: John D. Rockefeller beutete die natürliche Ressource Öl so erfolgreich aus, dass er zum ersten Milliardär der Weltgeschichte wurde.

Nichts anderes machte Mark Zuckerberg, als er sich die privatesten Daten von Milliarden Menschen aneignete, um sie zu Geld zu machen. Aber die Analogie geht noch weiter. So wie Rockefeller und seine Standard Oil Company zu Beginn des ­Ölbooms lediglich ein paar Meter tief bohren mussten, um auf eine lukrative ­Ölquelle zu stoßen, so einfach fiel es Zuckerberg, an die Daten der Nutzer seiner Plattform Facebook zu gelangen: Sie haben sie ihm einfach gegeben. Für dieses Vertrauen bedankte er sich während Facebooks Gründungsphase bei seinen Rohstofflieferanten mit dem mittlerweile berühmten Chat-Post: „They trust me – dumb fucks!“