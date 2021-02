Einfacherer Multicloud-Betrieb mit dem TOSCA-Standard Anwendungen in mehreren Akten Nils Magnus Der OASIS-Standard TOSCA beschreibt Anwendungen, ihre Abhängigkeiten in einer Cloud und wie sie verwaltet werden. Nun ist die Version 2.0 der Spezifikation weitgehend fertig. Welche Rolle spielt sie in professioneller IT?

iX-tract Einen kompletten Cloud-Stack von der Infrastrukturebene bis hin zu Applika­tionen und Managementfunktionen zu orchestrieren, ist eine komplexe Aufgabe.

Anbietertools decken entweder lediglich einen Teil des Stacks ab oder lassen sich nur in einer bestimmten Cloud einsetzen.

Mit der Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications hat die OASIS einen Standard etabliert, der einen vollständigen Stack einer anbieter­agnostischen Multicloud-Verwaltung definiert.

Das Metamodell von TOSCA 2.0 deckt nicht nur Nodes und deren Topologie, sondern auch Betriebsaspekte ab und grenzt sich mit seinem Instance-Modell mit Operations und Workflows von klassischen IaC-Ansätzen ab.

Wie in Puccinis großer Oper Tosca geht es auch manchen Systemverwaltern mit ihren Servern und Anwendungen: jede Menge undurchsichtige Beziehungen in Zeiten großer Umbrüche. Während die Handlung der Oper die Zeit kurz nach der Französischen Revolution thematisiert, beschäftigt viele IT-Abteilungen eher die Migration in die Cloud. Zum Glück hat dazu die Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) den Standard „Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA)“ entwickelt. Die OASIS begann 1993 mit der Spezifikation von SGML und zeichnet auch für IT-Standards wie DocBook oder das Open-Document-Format verantwortlich. Nun nimmt sie sich der Frage an, wie sich komplexe IT-Set-ups in der Cloud beschreiben lassen.

Ähnlich, aber doch nicht gleich

Auf den Webseiten der Cloud-Anbieter liest sich alles so einfach: Wo früher 19-Zoll-Schächte mit Serverhardware bestückt wurden, gilt es heute nur noch, virtuelle Server per API abzurufen und mit ebenso virtuellen Festplatten, Netzwerken und jeder Menge anderer Ressourcen zu verbinden. Auf diesen Infrastrukturlayer, IaaS genannt, kommen dann noch Betriebssysteme, Applikationsframeworks wie ein LAMP-Stack, Kubernetes oder eine Java-Laufzeitumgebung und schließlich die Anwendungen selbst obendrauf. Außerdem sind da ja noch die nicht funktionalen Ergänzungen wie das Monitoring, die Log-Verwaltung, ein Asset-Management und Security-Zusatzprodukte.