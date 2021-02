Microsoft Small Business Server auf Windows Server 2019 migrieren

Fensterwechsel

Niklas Kusserow, Florian Quadt

Nicht jedes Unternehmen will nach dem Ende des Supports für den alten SBS in die Azure-Cloud umziehen. Wer bei Microsoft bleiben will, kann stattdessen auf Windows Server 2019 nebst Exchange 2019 umsteigen.