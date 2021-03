Logging-as-a-Service-Angebote für KMU Datengrab mit Suchfunktion Markus Stubbig Moderne Log-Shipper wie Logstash und Fluent Bit bringen Struktur in die Meldungsflut und machen den Weg frei für das Durchsuchen und die Analyse großer Datenbestände. Steht kein eigener Server bereit oder ist der Speicherplatz knapp, kann die Cloud einspringen.

iX-tract Cloud-Logging-Provider empfangen und speichern beliebige Logmeldungen und stellen sie per Webseite mit Suchfunktion bereit.

Viele Dienstleister haben ein kostenfreies Angebot und berechnen erst für größere Datenmengen.

Das Portfolio mancher Anbieter enthält Auswertungen, Statistiken, Trending und Sicherheitsanalysen per maschinellem Lernen.

Computerprogramme, Server und Router haben es der Seefahrt abgeguckt: Sie führen ein Logbuch und berichten chronologisch über wichtige Ereignisse. In beiden Fällen füllt sich das Logbuch mit allgemeinen Beobachtungen, Fehlermeldungen und Alarmen. Anders als auf hoher See legt im IT-Umfeld der Entwickler fest, was sein Programm berichten soll. Als Folge gibt es unterschiedliche Formate, Zeitstempel, Formulierungen und Sprachen (hier hat sich Englisch als alleinige Sprache noch nicht durchgesetzt). Beispielsweise meldet sich Python anders zu Wort als ein Cisco-Router oder das Eventlog von Windows.

Die Kunst des zentralen Protokollierens liegt nicht nur im Einsammeln verstreuter Logmeldungen. Fleißpunkte gibt es, wenn der „Log-Sammler“ alle einströmenden Meldungen versteht und die enthaltenen Informationen als strukturierte Datensätze aufzeichnet. Diese Aufgabe ist knifflig, denn jede Softwarefirma hat ihre individuellen Lieblingswörter oder macht die Programme mehr oder weniger gesprächig. Immerhin orientieren sich viele Hersteller am Syslog-Standard, der in zwei unterschiedlichen Varianten als RFC vorliegt.