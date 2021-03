Adobe Stock; Montage iX; Lisa Hemmerling

Die Entwicklung des agilen Manifests im Zeitraffer

Reagieren auf Veränderung

Konstantin Diener

Das agile Manifest wird 20 Jahre alt, aber es fühlt sich nicht so an. Mal kommt es einem so vor, als sei Agilität schon ewig da. In anderen Momenten scheint es, als stünde das Thema noch ganz am Anfang. Beides ist nicht ganz falsch.