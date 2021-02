Adobe Stock; Montage iX; Lisa Hemmerling Auf welche Arten Agilität schiefgehen kann Schöner scheitern Eberhard Wolff Agile Softwareentwicklung ist der Stand der Technik. Allerdings bleibt die Frage offen, warum sie sich nicht überall durchgesetzt hat und wie man in der Praxis dennoch von den Ansätzen profitieren kann.

iX-tract Im agilen Kontext spielen Mindset und Verhalten eine große Rolle. Die Bereitschaft, auf Veränderung zu reagieren, entscheidet über den Erfolg.

Frühe Softwarereleases helfen dabei, den Status des Projekts kontinuierlich im Auge zu behalten, und senken Risiken.

Der konstruktive Umgang mit Feedback ist einer der Grundvoraussetzungen von echter Agilität.

Bereits 1986 hat Barry Boehm das Spiralmodell für die Softwareentwicklung beschrieben, das sich mit einem Prototyp und darauf folgenden weiteren Iterationen an den Endzustand des Systems heranarbeitet. Spätestens damit ist klar, dass sich Software nicht einfach planen und dann implementieren lässt. Prinzipiell wussten schon die Pioniere der Softwareentwicklung, dass man so nicht vorgehen kann (mehr dazu in ­einem Blogpost von heise Developer unter ix.de/z8ck).

Wer wie ich in den Neunzigern in Hamburg Informatik studiert hat, lernte von Christiane Floyd und Heinz Züllighoven sehr ähnliche Ansätze. Vorgehen in Iterationen und das Einbeziehen der Nutze­rinnen und fachlichen Expertinnen waren wesentliche Elemente dessen, was dort gelehrt wurde.