Power BI und R Script: mehr grafische Optionen Kräfte gebündelt Matthias Mett Die Integration der Datenanalysesprache R in Power BI vereint zwei mächtige Tools zum Behandeln von Daten. Das Statistikwerkzeug wertet Microsofts BI-Angebot deutlich auf.

Mit Microsofts Business-Intelligence-­Tool Power BI lassen sich Datenbestände auswerten und visualisieren [1]. Das Produkt besteht aus einer lokal zu installierenden Desktop-Anwendung und einem Webdienst, über den der Anwender seine Berichte und Dash­boards anderen zur Verfügung stellen kann. Mit der Aufnahme von R Script hat Microsoft die Möglichkeit geschaffen, neben den schon vorhandenen zahlreichen Datenquellen weitere anzuzapfen.

Der größte Nutzen liegt jedoch in der Einbindung der R-Script-Diagramme, die Power BI um viele neue grafische Auswertungsoptionen erweitern. Die Programmiersprache R ist Teil des GNU-Projekts und hat ihren Ursprung in der Statistik. R arbeitet kommandozeilenorientiert, aller­dings bringt die Distribution ein einfaches grafisches Werkzeug mit. Microsoft hat eine eigene Variante namens R Open im Angebot, die zusätzliche Erweiterungen beisteuert. Interessierte können den Desktop sowie die R-Distributionen kostenlos von den jeweiligen Homepages herunterladen. Für den Webdienst fallen monat­liche Kosten an. In der Pro-Version kostet das Werkzeug 8,40 Euro pro Benutzer, rund 4200 Euro möch­te der Anbieter für die Premium-Ausführung haben (pro dedizierte Cloud).