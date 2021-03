Umweltinformatik: Software für eine bessere Welt Im Wachsen begriffen Ariane Rüdiger Das Thema Nachhaltigkeit geriet im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie zunehmend aus dem Blick. Trotzdem wurde weiter geforscht, sei es am Einsatz von KI zur Verringerung von Waldbrandgefahren oder zur Verbes­serung der Wasserversorgung in Deutschland und weltweit.

iX-tract Umweltinformatik heißt vor allem: Software entwickeln für mehr Nachhaltigkeit. Wie groß dieses Feld ist, hat die GI-Jubiläumstagung Informatik 2020 gezeigt.

Es reicht von der Simulation von Öko- oder Energiesystemen über die digitale Abbildung und Analyse von Stoffströmen und Produktionsprozessen bis hin zu Ressourcenverbrauchsanalysen und Schadstoffmessungen.

Obwohl viele Projekte sich den derzeitigen gesellschaftlichen Herausforderungen widmen, stecken die meisten noch im Stadium wissenschaftlicher Konzepte.

Vor Beginn der Coronapandemie waren Umweltthemen in der Soft­wareentwicklung durchaus präsent: Die Arbeiten zum Blauen Softwareengel schritten fort, wichtige Forderungen, aber auch Ergebnisse wurden präsentiert. Doch dann kam Corona, und damit verschwand das Thema aus der öffentlichen Wahrnehmung.

Dabei hat es keineswegs an Dringlichkeit und Relevanz verloren. Erst vor Kurzem präsentierte beispielsweise das Umweltbundesamt eine Studie, der zufolge nur eine energiesparende Herangehensweise an den mobilen Netzausbau und neue Tarifstrukturen einen weiteren exzessiven Anstieg des Energieverbrauchs in der IKT verhindern können. Auch Rechenzentren müssten sich beim Bau und Betrieb mehr als bisher an Umweltanforderungen ausrichten. Dringenden Handlungsbedarf sehen auch die jüngsten Studien, die die Europäische Kommission im November 2020 veröffentlichte (siehe ix.de/zfbx).