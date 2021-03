Cephs neues Werkzeug cephadm richtig nutzen Containerkraken Martin Gerhard Loschwitz Ceph 15.2 alias Octopus führt ein neues Deployment-Werkzeug ein. cephadm nutzt Container, um Ceph zu installieren. Das bringt für Admins einige Änderungen mit sich.

iX-tract Cephs neues Deployment-Werkzeug cephadm soll Admins beim Erstellen eines Ceph-Clusters unter die Arme greifen.

Anders als vorherige Deployment-Werkzeuge installiert cephadm Ceph containerisiert – alle Ceph-Komponenten laufen in Containern.

Damit lässt sich auf frischen Installationen in wenigen Minuten ein Ceph-Cluster aus der Taufe heben.

Allerdings bedeutet der Umstieg auf cephadm eine Umgewöhnung und ein Umdenken an mehreren Stellen – bekannte Befehle funktionieren nicht mehr.

Der verteilte Objektspeicher Ceph hat sich in den vergangenen Jahren ­ei­­nen Ruf als zuverlässiger, ausgereifter Software-defined Storage erarbeitet. Das gilt zumindest für seinen Kern RADOS (Reliable Autonomic Distributed Object Store) und die dazugehörenden Kom­­ponenten.

Reichlich unstet präsentiert sich hingegen die Toolchain, die Hersteller Inktank den Administratoren zum Aufsetzen von Ceph an die Hand gibt. Wer schon eine Wei­le mit Ceph arbeitet, wird sich an einige Werk­zeuge erinnern, die so schnell wieder gingen, wie sie gekommen waren – mkcephfs, ceph-install oder ceph-deploy. Die Distributoren, allen voran Red Hat und SUSE, taten ihr Möglichstes, um ­ih­ren Teil zum Chaos beizutragen. DeepSea etwa – obwohl damals vielversprechend – hat auch schon den Weg in die ewigen Jagd­gründe angetreten.