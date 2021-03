GitOps läutet die Ära des automatisierten IT-Betriebs ein Finger weg Schlomo Schapiro Schon über zehn Jahre bereichern der Begriff DevOps und seine diversen *Ops-Variationen die Enterprise-IT. Doch während letztere meist anwendungsbezogen sind, steht GitOps für ein neues Paradigma, den IT-Betrieb zu automatisieren.

iX-tract Bei den meisten Methoden, IT-Umgebungen zu betreiben, initiiert der Mensch sämtliche Aktionen, die je nach Fortschrittsstufe manuell oder automatisiert per DevOps ablaufen.

GitOps ist ein neues Betriebsparadigma, das im Idealfall auf Basis deklarativer Beschreibungen des gewünschten Zustands einen weitgehenden „Hands-off-Betrieb“ erlaubt.

Die grundlegende Idee ist das Verlagern der Deployment-Automatisierung weg von einer Git-Change-getriebenen CI/CD-Umgebung hin zu einem eigenständig laufenden und ständig aktiven Softwareagenten, der die Produktion immer wieder an die Sollbeschreibung im Git anpasst.

Diese Umkehr der Kausalität ist – zusammen mit der eisernen Regel, ja nichts von Hand zu ändern – der revolutionäre Schritt, den GitOps vollzieht.

Nach dem Schlagwort DevOps, das schon mehr als zehn Jahre lang die IT bereichert, sind viele weitere Irgend­was-Ops-Begriffe aufgetaucht: DevSecOps, ArcOps, BizDevOps, FinOps et cetera. Namentlich zählt auch das neue Buzzword GitOps dazu. Doch während die anderen *Ops-Begriffe stets die Zusammen­arbeit verschiedener Berufsgruppen meinen, geht es bei GitOps um eine neue Art der Arbeitsweise im Betrieb: Basierend auf einem Versionsverwaltungssys­tem wie Git strebt GitOps die ganz­heitli­che Automatisierung des IT-Betriebs an. Diese steht im Vordergrund und nicht mehr die einzelnen Berufsgruppen, deren Zusammenarbeit auf Augenhöhe bei GitOps nicht einmal mehr unbedingte Voraussetzung ist.

Zur Einordnung dieser Begriffe in eine IT-Strategie hilft ein Blick auf die Landkarte in Abbildung 1. Sie hat zwei Achsen: Kultur (People) und Technik (Auto­ma­tion). Hier lassen sich nun die verschie­den­en Begriffe ordnen und auch eine Bewe­gung lässt sich ausmachen. Die klassische Ar­beits­teilung zwischen Entwicklung und Be­trieb sowie der Handbetrieb sind die Ausgangsbasis links unten.