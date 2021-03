pluscloud open – erster Sovereign Cloud Stack für GAIA-X Die Europa-Cloud kommt Martin Gerhard Loschwitz PlusServer positioniert sich mit pluscloud open als einer der ersten GAIA-X-Hoster. Was bietet das Produkt und taugt es, europäische Datensouveränität Wirklichkeit werden zu lassen?

iX-tract GAIA-X manifestiert sich nicht mehr länger nur in politischen Absichtserklärungen, sondern auch in konkreter Technik – etwa dem Projekt Sovereign Cloud Stack (SCS), das eine einheitliche Plattformdefinition für Cloud-Anwendungen auf Basis von OpenStack entwickelt.

PlusServer schickt mit pluscloud open als erster Anbieter einen SCS-basierten Cloud-Stack mit OpenStack-Unterbau ins GAIA-X-Rennen um die Kunden. Er soll technische Grundlage für GAIA-X-bezogene Workloads sein und hostet seine Inhalte ausschließlich im Einflussbereich europäischer Gesetze.

Technisch nimmt sich der SCS einiges vor: Zwar muss er die großen Hyperscaler wie AWS, Azure oder GCP nicht im Detail nachbauen – der Betrieb einer stabilen, zuverlässigen Cloud-Plattform ist aber selbst bei grundlegenden Features eine Herausforderung.

Vor etwa anderthalb Jahren hat sich Europa unter der Führung Frankreichs und Deutschlands das Thema Datensouveränität auf die Fahnen geschrieben. Unabhängig oder zumindest unabhängiger als bisher möchte man von den Hyperscalern werden, die unter der Fuchtel der US-Regierung stehen, also AWS, Azure oder Google. „Data Privacy made in Europe“ lautet die Devise: Europäische Daten sollen, wenn ihre Eigentümer es nicht wünschen, den europäischen Rechtsraum erst gar nicht verlassen müssen, weil es hierzulande sinnvolle, zuverlässige Hosting-Angebote gibt. Wie so oft in der hohen Politik war GAIA-X am Anfang allerdings nicht viel mehr als ein Konglomerat aus verschiedenen Absichtserklärungen.

Mittlerweile ist klarer, wohin die Reise geht: GAIA-X soll vorrangig Schnittstellen definieren und Prinzipien festlegen, die den Traum von der europäischen Datensouveränität Wirklichkeit werden lassen. Wer aber Schnittstellen betreiben möchte, braucht dafür Infrastruktur. Hier springt das Projekt Sovereign Cloud Stack (SCS) in die Bresche: Unter Leitung von Kurt Garloff entsteht eine OpenStack-­­ba­sierte Plattformdefinition, die hiesige in­ter­operable Cloud-Umgebungen er­mög­licht [1]. Als erstes Unternehmen aus Deutsch­land tritt PlusServer mit einer SCS-­Implementierung mit Open­Stack als Unterbau an. iX konnte dem Produkt auf den Zahn fühlen und herausfinden, welche Funktionen es bietet, was gut funk­tioniert und wo es noch hakt. Indirekt kommt auch die SCS-Idee auf den Prüfstand: Kann es so was werden mit der Eu­ropa-­Cloud?