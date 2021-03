BSI-IT-Grundschutz-Kompendium Edition 2021 veröffentlicht Saniert und angebaut Ronny Frankenstein Das BSI hat sein IT-Grundschutz-Kompendium turnusmäßig aktualisiert. Die Version 2021 wartet mit zwei komplett neuen Bausteinen zur Entwicklung von Webanwendungen und zu IT in Fahrzeugen auf. Darüber hinaus gibt es zahllose Änderungen in den vorhandenen Bausteinen.

iX-tract Pünktlich veröffentlichte das BSI die Edition 2021 der BSI-IT-Grundschutz-Kataloge. Wie bei der Aktualisierung im vergangenen Jahr sind die meisten Änderungen innerhalb der Bausteine zu finden.

Zwei neue Bausteine präzisieren die Anforderungen für die Entwicklung von Webanwendungen und die IT in Fahrzeugen.

Die umfangreichen Änderungen erfordern von den Grundschutzverantwortlichen im Unternehmen Bewertungen in großem Umfang, um alles Wesentliche einzuordnen und zu planen – zum Glück gibt es inzwischen passende Tools.

Auch dieses Jahr hat sich das Bundesamt für Sicherheit in der In­formationstechnik (BSI) an den versprochenen Turnus der jährlichen Veröffentlichung überarbeiteter IT-Grundschutz-Kataloge gehalten. Diesmal gibt es vor allem Änderungen vorhandener Bausteine. Formulierungen in den Anforderungen wurden erneut geschärft, um die Anwender für das Umsetzen von Maßnahmen zu gewinnen. Nur zwei gänzlich neue Bausteine kamen hinzu.

Mit seinem IT-Grundschutz-Kompendium will das BSI bewährte und praxistaugliche Empfehlungen zur Absicherung von IT-Infrastrukturen und Informationen, zum Aufbau eines Managementsystems zur Informationssicherheit (ISMS) und zum Schutz besonders wertvoller Bereiche geben.