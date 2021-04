Mit Wisej mobile Anwendungen erstellen Ab in die App Dr. Veikko Krypczyk Das Webframework Wisej hilft dabei, Single-Page-Applikationen mit .NET und C# zu entwickeln. Mit dem neuesten Release sind nun auch Apps für Android und iOS möglich.

Das Webframework Wisej bietet in Ver­sion 2.2 einen neuen Ansatz zum Entwickeln mobiler Apps. Bislang beschränkte sich das Werkzeug auf Single-­Page-Webanwendungen mit .NET, C# oder Visual Basic .NET. Wisej setzt zur Lauf­zeit die auf dem .NET-Framework basierende Oberfläche in JavaScript Controls um. Das alles geschieht im schnellen Austausch zwischen Browser und Server. Das Vorgehen eignet sich sowohl für das Migrieren von Windows-Forms-Anwendungen als auch für Neuentwicklungen. Der eingesetzte Technologiestack soll den Entwicklungszyklus im Sinne von Rapid Application Development (RAD) beschleunigen und vereinfachen.

Nun hat der Anbieter Ice Tea Group LLC das Tool um die Möglichkeit erweitert, Apps für Android und iOS zu erstellen. Das User Interface lässt sich jetzt an die Besonderheiten mobiler Geräte anpassen, und der native Hardwarezugriff auf die Sensoren des Smartphones oder Ta­blets ist möglich (siehe Abbildung).