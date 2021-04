C++-Metaprogrammierung mit Templates für eingebettete Systeme Nachschlagewerk Dirk Petrautzki Lookup-Tabellen erlauben es, aufwendige Berechnungen durch einfaches Nachschlagen zu ersetzen. Mit C++-Templates lassen sie sich komfortabel und ohne Overhead für das resultierende Binary zur Compile-Zeit erzeugen.

iX-tract Statische Lookup-Tabellen beschleunigen Embedded-Programme dadurch, dass sie die Ergebnisse aufwendiger Berechnungen vorrätig halten.

Die Tabellen kann der Compiler selbst beim Übersetzen des Codes erzeugen, wodurch manuelle Anpassungen entfallen.

Je neuer die C++-Sprachversion, desto komfortabler sind Lookup-Tabellen zu programmieren, ohne dass das Kompilat wächst.

Seit jeher setzen Programme statische Tabellen immer dann ein, wenn sie zur Laufzeit anhand eines Eingangswerts einen Ausgangswert nachschlagen sollen. Diese meist als LUT (Look-up Tables) bezeichneten Tabellen sind vielfältig einsetzbar. Sie erlauben es insbesondere, komplexe Berechnungen zur Programmlaufzeit durch eine – in der Regel wesentlich schnellere – Wertsuche zu ersetzen. Gerade bei der Programmierung von Mikrocontrollern mit begrenzter Rechen­leistung spielt die Zeitersparnis eine wichtige Rolle.

Statt diese Tabellen beispielsweise mit einem Tabellenkalkulationsprogramm zu berechnen und anschließend händisch in den Programmcode zu übertragen, kann man in C++ die Metaprogrammierung unter Zuhilfenahme von Templates nutzen und diese Tabellen zur Compile-Zeit generieren lassen. Ein nachträgliches Verändern einer Tabelle gestaltet sich insofern äußerst einfach, als dies durch ein sim­ples Ändern der Berechnung oder das Anpassen von Konstanten geschieht.