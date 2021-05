Machine-Learning-Frameworks und -Bibliotheken für Python Der richtige Rahmen Kay Glahn Immer mehr ML-Frameworks buhlen um die Gunst der Entwickler. Dieser Artikel gibt einen Überblick, welches Framework sich für welchen Zweck eignet.

iX-tract Das lebhafte Interesse an Machine Learning lässt einen großen Markt für Tools entstehen, vor allem mit Python als beliebter Sprache für ML-Anwendungen.

Die Auswahl eines geeigneten Frameworks richtet sich nach dem Anwendungszweck. So eignen sich TensorFlow und PyTorch vor allem für Deep Learning, während andere Bibliotheken auf das Analysieren und Verwalten von Daten, klassische Machine-Learning-Algorithmen, verteiltes Lernen oder das besonders einfache Erstellen von ML-Modellen spezialisiert sind.

Zum Visualisieren von Daten und für das Monitoring des Trainingsvorgangs stehen Matplotlib und seaborn zur Verfügung.

Mit dem Boom des maschinellen Lernens in den letzten Jahren hat sich die Landschaft der ML-Frame­works verändert. Während Frameworks wie Theano oder Microsofts CNTK an Bedeutung verloren haben, hat sich Googles TensorFlow zu einem Quasistandard in der Industrie gemausert und PyTorch findet in der Forschung immer mehr Freunde. Daneben gibt es spezielle Python-Biblio­the­ken für mathematische Operationen, für das Bearbeiten von Trainingsdaten so­wie zur grafischen Darstellung der Ergebnisse. Andere Libraries erleichtern als Ab­strak­tions­schicht den Umgang mit den eigentlichen Frameworks, stellen Interoperabilität zwischen den Modellen her oder sind auf das verteilte Trainieren von ML-Modellen spezialisiert.

TensorFlow mit Keras an Bord

Eines der zurzeit wichtigsten ML-Frameworks ist TensorFlow, ein vom Google-Brain-­Team für den internen Bedarf entwickeltes Werkzeug zur datenstromorientierten Programmierung. Der Name TensorFlow stammt von Rechenoperationen, die auf mehrdimensionalen Vektoren, sogenannten Tensoren, ausgeführt werden. TensorFlow war mit dem ersten Release im Jahr 2015 und mit der Bereitstellung als Open Source im Jahr 2017 ein Nachzügler, da sich zuvor bereits eine ganze Reihe anderer ML-Frameworks am Markt etabliert hatte.