sollte das oassen. Rust-Tutorial, Teil 1: Sprachkonstrukte, Ownership und asynchrone Programmierung Zirkeltraining Dr. Jens Breitbart, Dr. Stefan Lankes Rust arbeitet ohne Laufzeitumgebung und Garbage Collector. Mit dem Ownership-Konzept gewährt die Sprache Speichersicherheit, ohne Performance einzubüßen.

iX-tract Die Syntax der 2010 entstandenen Sprache Rust ähnelt der von C und C++. Anwender trennen Anweisungen mit Semikolon und kennzeichnen Blöcke mit geschweiften Klammern.

Um Speichersicherheit zu gewährleisten, führt Rust das Konzept von Ownership und Borrowing ein. Dabei verzichtet die Sprache auf Garbage Collection. Der Speicher wird über ein Besitzersystem mit einer Reihe von Regeln verwaltet, die der Compiler zur Kompilierzeit überprüft. In anderen Sprachen müssen Programmierer den Speicher explizit zuweisen und freigeben.

Ein Webserverbeispiel erläutert die Vorteile der asynchronen Programmierung.

Tutorialinhalt Teil 1: Sprachkonstrukte, Ownership und asynchrone Programmierung Teil 2: Parallele Programmierung, Speicherverwaltung und Crates

Das 2010 entstandene Rust-Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, eine praktikable, sichere und nebenläufi­ge Systemsprache zu entwickeln, mit der Anwendungen dieselbe Laufzeitgeschwindigkeit und Speichereffizienz erhalten wie in C erstellte Programme. Dieses zweiteilige Tutorial gibt eine Einführung in die wichtigsten Konstrukte der Sprache, erläutert das Ownership-Konzept und beschäftigt sich mit der Speicherverwaltung. Der erste Teil stellt Tupel, Enums und Traits vor und zeigt am Beispiel eines Webservers die Vorteile der asynchronen Programmierung.

Die Rust-Syntax ähnelt der von C und C++ insofern, als Entwicklerinnen und Entwickler aufeinanderfolgende Anweisungen mit Semikolon voneinander trennen und Blöcke über geschweifte Klammern markieren:

Hello World in Rust fn main() { println!("Hello, world!"); }

Allerdings weicht die Syntax auch von der von C ab, wie die Variablendeklaration zeigt:

let x: Typ = Wert; let mut v: Typ = Initialwert; v = NeuerWert;

Zudem gibt es einen semantischen Un­terschied: Variablen sind in der Regel unveränderlich, es sei denn, man markiert sie über das Schlüsselwort mut als mutable . Den Versuch, der Variablen x einen neuen Wert zuzuweisen, erkennt der Compiler und gibt eine Fehlermeldung aus. Die Angabe des Typs ist dabei optional, zumindest solange er sich über die Zuweisung bestimmen lässt. So erzeugt let x = 42 eine 32-Bit-Ganzzahlvariable mit Vorzeichen (Rust nennt diesen Typ i32), da Ganzzahlwerte ohne weiteres Suffix als solche interpretiert werden.

Einen Check vornehmen

Ganzzahlwerte können über ein Suffix andere Typen angeben: 42u64 ist die Zahl 42 als 64-Bit-Wert ohne Vorzeichen und entsprechend lässt sich mit let x = 42u64 oder let x: u64 = 42 eine 64-Bit-Variable ohne Vorzeichen anlegen. Weitere Typen zeigt die Tabelle. Ungewöhnlich sind dort isize und usize , die immer dieselbe Größe wie der maximal adressierbare Speicherbereich haben, also 64 Bit bei einem für ein 64-Bit-OS kompilierten Programm. Entsprechend sollten Anwender usize für alles benutzen, was direkt oder indirekt mit der Adressierung von Speicher zu tun hat, wie etwa für die Indizierung in Containern. Eine Besonderheit von Rust ist, dass im Debug-Modus kompilierter Code einen Bereichscheck für alle Ganzzahlopera­tionen durchführt und im Falle eines Überlaufs das Programm mit einem Fehler beendet.

Ganzzahl- und Fließkommatypen Größe Ganzzahl mit Vorzeichen Ganzzahl ohne Vorzeichen Fließkommazahl 8 Bit i8 u8 – 16 Bit i16 u16 – 32 Bit i32 u32 f32 64 Bit i64 u64 f64 128 Bit i128 u128 – OS- und CPU-Architektur-abhängig isize usize –

Rust bietet verschiedene Möglichkeiten an, zusammengesetzte Werte in einer Variablen abzuspeichern, am einfachsten per Tupel. Der folgende Codeabschnitt zeigt, wie man ein Tupel anlegt und auf Werte zugreifen kann:

let tup = (500, 6.4, 1); let (x, y, z) = tup; assert!(x == tup.0);

Auch Arrays kennt die Sprache. Der folgende Code legt zwei identische Arrays a und b an, für das Array b gibt man nur den Typ und seine Größe mit [i32; 5] an:

let a = [1, 2, 3, 4, 5]; let b: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5]; let index = 9; let element = a[index];