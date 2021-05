Veeam Backup & Replication 11 Pausenlos Jörg Riether Version 11 des Backup-Tools von Veeam beherrscht kontinuierliche Sicherungen sowie den Schutz von Backups gegen Löschen und Veränderung. Noch gibt es dabei ein paar Hürden.

iX-tract Backup & Replication Version 11 bringt erstmals kontinuierliche Replikas im Abstand einiger Sekunden. Neue Immutable Backups sollen Schutz vor Ransomware-Angriffen bieten.

Datenbanken von Oracle und Microsoft kann die Software gesicherte Daten beim Wiederherstellen im laufenden Betrieb unterschieben.

Erstmals beherrscht B&R die Langzeitarchive von Amazons S3 und Microsofts Azure in der Cloud, was Kosten reduzieren kann.

Nur ein Jahr nach dem letzten Release von Backup & Replication (B&R) erschien jetzt dessen Version 11. Sie enthält mehr als 200 neue Funktionen und Änderungen. Außerdem gibt es zwei neue Techniken: vor Schadsoftware oder dem Löschen geschützte „Immutable Backups“, die ohne Object Storage auskommen, sowie Continuous Data Protection (CDP) für VMware vSphere, also fortlaufende kontinuierliche Sicherungen. CDP war eigentlich schon für Version 10 angekündigt. Es ist in der B&R-Lizenz „Universal“ enthalten. Wer nach Sockeln bezahlt, braucht die Lizenz Enterprise Plus.

CDP soll Replikas in extrem kurzen Zeitabständen erstellen – das Minimum sind zwei Sekunden. Der Hersteller empfiehlt jedoch ein RPO (Recovery Point Objective) von mindestens 15 Sekunden bei vielen VMs und entsprechender Last auf den Systemen. Angesichts dieser schwammigen Einschränkung sollten Nutzer in ihrer Umgebung ausreichend testen, bevor sie die Technik produktiv einsetzen. Die größte zulässige Zeitspanne zwischen zwei Sicherungen beträgt 60 Minuten. Die CDP-­Replikation kommt ohne klassische vSphere-Snapshots aus, sie muss die VM also nicht kurz einfrieren lassen. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber herkömmlichen vSphere-Backups oder Replikaten. Infrage dafür kommen VSAN und Virtual Volumes (vVols), NFS-Freigaben sowie VMFS auf Blockspeichern und interner Host-Datenspeicher.