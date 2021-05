Neue C#-Sprachelemente im Praxiseinsatz Einfache Melodie Dr. Holger Schwichtenberg C# 9.0 bietet eine schlanke Syntax für unveränderbare Datenobjekte und weitere syntaktische Zuckerstückchen für .NET Core 3.x, .NET 5.0 und Xamarin.

iX-tract Mit Init-only-Properties erschafft man Immutable Types in C# 9.0.

Record-Typen sind Klassen mit Wertesemantik und optionaler Immutability.

Bei der Instanziierung mit new kann man nun auf den Klassen­namen verzichten, wenn er sich aus dem Kontext ergibt.

Modul-Initialisierer laufen vor allen anderen Methoden.

Sourcecode-Generatoren erzeugen weiteren Code beim Kompilieren.

Schon die im September 2019 erschienene achte Version von C# benachteiligte diejenigen, die noch mit dem klassischen .NET Framework entwickeln, denn sie konnten einige der Funktionen nicht verwenden [1]. Ab C# 9.0 sind sie nun ganz außen vor, denn die neuen Sprachelemente kompilieren nur noch auf .NET 5.0, .NET Core 3.0/3.1 und Mono/Xamarin.