Was Rust hat, das andere nicht haben Neuling im Programmiersprachenwald Georg Nold Rust räumt Hindernisse aus dem Weg, an denen Sprachen wie C und C++ bisher gescheitert sind. Dabei verspricht es vor allem Speichersicherheit und baut seine Anhängerschaft stetig aus.

iX-tract Rust kommt ohne Garbage Collector aus. Der Compiler gewährleistet während der Übersetzung Speichersicherheit, ohne dass es zu Geschwindigkeitseinbußen zur Laufzeit kommt.

Rust-Code lässt sich in Verbindung mit C- und C++-Bibliotheken einsetzen.

Mit der Gründung der Rust Foundation gewinnt die Sprache an Unabhängigkeit und bekommt ein sicheres Dach für ihre Weiterentwicklung.

Wer die Wirtschaftspresse verfolgt, stellt fest, dass der digitale Wandel weite Teile der Industrie in Deutschland erreicht hat. Es sind nicht mehr ausschließlich die Protagonisten der IT-Branche, die Software als zentrales Mittel zur Entwicklung neuer Produkte nutzen. Mit der Automobilindustrie sind auch die Schwergewichte der deutschen Wirtschaft vom Wandel betroffen. In globalisierten Märkten wächst der Druck zur Automatisierung und zur Datenökonomie; der Umstieg auf nachhaltige Energienutzung treibt die Digitalisierung zusätzlich an. Statt elektromechanischer Getriebe und Steuerungen setzt man Computer in Verbindung mit Sensoren und Aktoren ein, um „intelligente“ Geräte und Abläufe zu schaffen. Die Produkte werden komplexer und die Software beansprucht einen wachsenden Anteil an der Wertschöpfung.

Da trifft es sich schlecht, dass der sichere Einsatz softwaregestützter Produkte für Konsumenten und Unternehmen mit wachsenden Schwierigkeiten verbunden ist. Regelmäßig tauchen Berichte über Sicherheitslücken in Software auf, die es Angreifern erlauben, Computer und Geräte zu übernehmen, und der Aufwand für Gegenmaßnahmen steigt. IT-Sicherheitsfachleute von Microsoft und Google berichten übereinstimmend, dass 70 Prozent aller Schwachstellen ihrer Produkte im Zusammenhang mit Speicherverwaltungsfehlern entstehen (mehr dazu unter ix.de/zn6d). In der Regel entwickelt man diese Produkte mit C oder C++. Offensichtlich sind die Anstrengungen der zurückliegenden Jahre gescheitert, die Speicherverwaltung von C/C++ zu verbessern.