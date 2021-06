Montage iX; Lisa Hemmerling, Steffi Martens Systemadministration im Wandel Kein Stillstand Martin Gerhard Loschwitz Cloud, Automatisierung und Container verändern den Alltag von Admins. Bei Betreibern großer IT-Infrastrukturen hat sich das schon durchgesetzt, kleinere IT-Abteilungen sind noch auf dem Weg dorthin.

iX-tract Zwei bedeutende Entwicklungen haben die Arbeit von Admins von Grund auf verändert: die Automation und das Cloud-Computing.

Im Fahrwasser des Cloud-Computings vollzieht die Containerisierung von Workloads im Augenblick die nächste große Revolution: Sie kombiniert Aspekte moderner Systemadministration und einfache Wartung und bringt Admins und Entwickler näher zusammen.

Gefragt sind dadurch immer mehr Administratoren, die sich in unterschiedliche Techniken einarbeiten können.

Mit ihren großen Umgebungen treiben Betreiber großer IT-Infrastrukturen wie ISPs diese Entwicklung und die damit verbundenen Techniken voran, die sich dann zunehmend als Standard etablieren.

Container, Software-defined Every­thing, Automatisierung und die Cloud stellen Admins heute vor neue Aufgaben und Herausforderungen. Doch Container und SDS sind nicht plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Vielmehr sind sie im Fahrwasser viel größerer Entwicklungen unterwegs, die sich seit über 15 Jahren langsam, aber sicher in den Rechenzentren ausbreiten. Als Erstes bekommen das Administratoren großer IT-Infrastrukturen zu spüren. Hoster und Infrastrukturprovider beispielsweise müssen ihre Rechenzentren auf größtmögliche Kosteneffizienz und Homogenität trimmen und treiben damit eine Entwicklung voran, die nach und nach auch immer kleinere IT-­Abteilungen erfasst.

Viele der folgenden Szenen und Beispiele mögen etwas überspitzt dargestellt sein und sind sicher nicht auf jede Firma innerhalb der IT anwendbar. Junge kleine Unternehmen sind oft innovationsfreu­diger als Großkonzerne und reagieren früher auf Veränderungen am Markt. Corporate IT ist in vielen Fällen dafür deutlich besser dokumentiert als das, was Start-ups für sich selbst mit der heißen Nadel stricken. Sollte sich der eine oder andere Administrator in den Beschreibungen der kommenden Seiten also nicht so richtig wiederfinden, liegt es daran, dass die IT-Welt extrem heterogen ist.