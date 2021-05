Montage iX; Lisa Hemmerling, Steffi Martens Aus- und Fortbildungswege in der IT Digitaler Einfluss Achim Born Neue Entwicklungen und Konzepte verändern die Arbeit in und mit der IT. Der schnelle Wandel spiegelt sich jedoch noch nicht in den verschiedenen Ausbildungsangeboten wider.

iX-Tract Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, IT-Stellen zu besetzen. Corona erhöht den Druck, weil die Pandemie Digitalisierungsdefizite überall offengelegt hat.

Wer Informatik studieren möchte, muss sich zunächst durch ein fast undurchschaubares Angebot an Studiengängen mit unterschiedlichen Spezialisierungen wühlen.

Ähnliches gilt für IT-Ausbildungen. Auch hier kann der Zuschnitt der Ausbildungsgänge kaum mit der Geschwindigkeit der tatsächlichen Entwicklung in der Informationstechnik mithalten.

Wer gehofft hat, die coronabedingte Konjunkturschwäche lindere den IT-Fachkräftemangel, sieht sich eines Besseren belehrt: Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts belief sich der Anteil von Unternehmen in Deutschland, die im vergangenen Jahr einschlägige Stellen nicht besetzen konnten, auf 66 Prozent. Rund 86000 IT-Jobs waren laut Bitkom Ende 2020 nicht besetzt. Obwohl die Zahl der vakanten Stellen im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent schrumpfte, war dies der zweithöchste jemals gemessene Wert seit der ersten Erhebung des Branchenverbands.

Die Pandemie hat in allen Branchen De­fizite bei der Digitalisierung aufgedeckt und gleichzeitig einen Modernisierungsschub ausgelöst, der die Nachfrage nach IT-­Spezialisten schon bald weiter anfachen dürfte. Zusätzlichen Schwung bringt die Tatsache, dass IT in nahezu allen Bereichen an Gewicht gewinnt. Folglich wird Hand an die Wege zur Wissens- und Kenntnisvermittlung gelegt. Wer Interesse an einem Informatikstudium hat, sieht sich schon heute mit einem kaum überschaubaren Ange­bot konfrontiert (siehe ix.de/z5yc). 181 staatliche Hochschulen bieten 699 Bachelorstudiengänge mit Informatikbezug an. Für einen Masterabschluss existie­ren mit 587 Studiengängen an 162 Univer­si­tä­ten kaum weniger Optionen. Die Bandbreite der Studiengangbezeichnungen spannt sich von ACCESS (Advanced Com­putional and Civil Engineering Structural Studies) über Bio- und Geoinformatik bis hin zur wirtschaftswissenschaftlichen Informatik.