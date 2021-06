SwiftUI: GUI-Komponenten für alle Apple-Plattformen Eins für alle Dominik Hauser Mit SwiftUI lassen sich Apps entwickeln, die auf iOS-, watchOS-, tvOS- und macOS-Geräten funktionieren. Das Framework liefert verschiedene Tools und APIs, die Entwicklern das Leben leichter machen.

iX-tract Softwarekomponenten von iOS in die macOS-Welt zu übertragen, ist schwierig.

Mit dem Framework SwiftUI können Anwender Komponenten plattformübergreifend entwerfen.

Über Swift Packages ist Quelltext in verschiedenen Apps wiederverwendbar.

Ein Beispiel erläutert, wie sich eine SwiftUI-Komponente für alle Apple-Plattformen bauen lässt.

SwiftUI ist ein Framework, mit dem sich Benutzeroberflächen für die verschiedenen Apple-Plattformen iOS, macOS, tvOS und watchOS erstellen lassen. 2019 hat Apple es auf der Worldwide Developer Conference vorgestellt und damit das Interesse vieler iOS- und macOS-­Entwicklerinnen und -Entwickler geweckt (siehe ix.de/zp3u). Zum ersten Mal ermöglicht ein Apple-Framework, Benutzeroberflächen von iOS auf macOS zu übertragen und umgekehrt sowie Komponenten wiederzuverwenden. Der Artikel zeigt Schritt für Schritt, wie man in einem Swift Package eine SwiftUI-Komponente erstellt, die sich ohne Anpassungen auf allen Apple-Plattformen und in verschiedenen Apps verwenden lässt.