Migration auf Vue 3 Erklommen Dr. Fabian Deitelhoff Viele Verbesserungen und Neuerungen bietet die dritte Version des Webframeworks Vue. Es fehlt aber noch immer der geplante Migrations-Build. Dadurch ist der anstehende Generationswechsel für eigene Projekte nicht trivial.

iX-tract Zahlreiche Breaking Changes erschweren die Migration von Vue-2-Projekten nach Vue 3.

Für Vue 2 gibt es Plug-ins, die Vue-3-Neuerungen wie die Composition API nachrüsten und so die Umstellung erleichtern.

Viele externe Bibliotheken des Vue-Ökosystems lassen sich bereits mit Vue 3 nutzen.

Noch immer ist der mehrstufige Releaseprozess rund um das Webframe­work Vue 3 nicht abgeschlossen. Die Features der dritten Version sind zwar größtenteils umgesetzt, doch sollen einige experimentelle Erweiterungen erst in kommenden Versionen zur Verfügung stehen. Der Code zur aktuellen Version 3.0.7 liegt bereits im GitHub-Repository vue-next (siehe ix.de/z9k8). Das Vue-Team empfiehlt noch immer die Vorgängerversion für neue Projekte. Aber Version 3 bringt viele interessante Neuerungen und damit stellt sich über kurz oder lang die Frage nach einer Migration von Vue-2-Projekten nach Vue 3.

Vue, ein Webframework zum Entwickeln von Web-GUIs (siehe ix.de/z9k8), startete 2013 als ein Projekt von Evan You. Heute arbeitet ein kleines Team an der Verbesserung und Weiterentwicklung von Vue. Es gilt als progressiv und inkrementell adaptierbar. Das heißt, es lässt sich Schritt für Schritt in die eigene Anwendung integrieren.