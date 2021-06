Mit ArgoCD und Tekton zur GitOps-Umgebung Starthilfe Dr. Jan Bundesmann, Pascal Fries Zum Automatisieren von Anwendungsdeployments ist GitOps der letzte Schrei. Um die komplette Logik containerisiert betreiben zu können, muss auch das CI/CD-Tool Cloud-native laufen.

iX-tract Anwendungen in Kubernetes lassen sich sowohl imperativ als auch deklarativ bedienen, wobei die deklarative Variante in jedem Fall vorzuziehen ist.

GitOps-Operatoren prüfen den Zustand einer Anwendung regelmäßig im Ziel­system und leiten bei Configuration Drifts Maßnahmen ein, um den Sollstatus wiederherzustellen.

Mit Kustomize lässt sich das Rechtemanagement von ArgoCD deklarativ unterstützen und so der Zugriff von Mandanten auf die Infrastruktur kontrollieren.

Für einen weitestgehend automatischen Workflow sollte man ArgoCD mit einem CI/CD-Tool kombinieren. Möchte man das ebenfalls nach GitOps-Prinzipien betreiben, sollte es wie Tekton in Kubernetes laufen.

Für das Automatisieren von Anwendungsdeployments ist GitOps derzeit in aller Munde. Der Kerngedanke: Ein GitOps-Operator passt regelmäßig den Istzustand des Deployment-Ziels an den Sollzustand im Git-Repository an. Vor allem für die Verwaltung containerisierter Anwendungen in Kubernetes-Clustern gibt es mittlerweile einige solche Operatoren. Die wohl bekanntesten Beispiele sind ArgoCD und Flux.

In der CI/CD/CD-Kette bildet GitOps damit den letzten Schritt – nachdem neuer Code über Pipelines die Abschnitte Con­tinuous Integration und Delivery durchlaufen hat, übernimmt der GitOps-Operator das Deployment. Eine solche Kette lässt sich mit ArgoCD und dem CI/CD-Werkzeug Tekton einrichten. Das Plus dabei: Beide Anwendungen laufen Cloud-nativ im Kubernetes-Cluster.