Open-Source-Unix FreeBSD 13.0 mit OpenZFS Großer Schritt Michael Plura Je nach Standpunkt erfreut oder erschreckt FreeBSD 13.0 durch für das Projekt ungewöhnlich tiefgreifende Neuerungen.

iX-tract Mit FreeBSD 13.0 findet der Umstieg auf OpenZFS 2.0 statt, sodass Code und Toolset auf demselben Stand wie bei GNU/Linux sind.

Die neue ZFS-Implementierung erfordert beim Upgrade unter Umständen erhöhte Vorsicht.

WireGuard hat es erneut nicht in die veröffentlichte Version geschafft.

Wie jedes Major Release erhält auch FreeBSD 13 durch die Entwickler fünf Jahre Support.

Mitte April gab das FreeBSD Release Engineering Team die Version 13.0 frei. Das Projekt garantiert für jedes Major Release mindestens fünf Jahre Support, sodass es Sicherheitsfixes und Updates für den FreeBSD-13-Zweig bis 2026 geben wird. Der Support für Free­BSD 12 läuft 2024 aus, der für FreeBSD 11 endet in diesem September.

Kernel: neue Locks und mehr Schutz

Die Umstellung von klassischen Kernel-­Locks auf epoch(9) ist vollendet, sodass der FreeBSD-Kernel nun an allen kritischen Stellen mit Lock-freier Synchronisation arbeitet. Helfen soll das vor allem auf großen, stark parallelisierenden Maschinen mit mehr als 64 Kernen und entsprechenden Workloads. Im kleineren Maß­stab, also in Appliances und auf dem Desktop, dürfte sich die Umstellung durch flinkere Reaktionen bemerkbar machen. Dabei wurden diverse Kernel-Subsysteme modernisiert und teils neu geschrieben.