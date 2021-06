Im Speicher rechnen mit Computational Storage Zusammengeführt Daniel Menzel Offloading hat CPUs bereits beim TCP/IP-Verkehr entlastet, indem die Netzadapter einen Großteil der Arbeit übernahmen. Jetzt sollen Prozessoren auf SSDs Ähnliches erledigen: Daten komprimieren, den Zugriff optimieren und womöglich Datenbanken bedienen.

iX-tract SSDs mit einem spezialisierten Chip können der CPU Aufgaben wie Kompression und Datenbankzugriffe abnehmen. Solche Geräte heißen Computational Storage Devices (CSD).

Zurzeit existieren zwei CSD-Konzepte: eine eigene CPU samt Betriebssystem auf dem SSD-Board oder ein FPGA-Chip, über den alle Zugriffe laufen.

Die durch Datenkompression auf den CSDs erreichte Platzersparnis überwiegt die Mehrkosten für die Geräte. Zumindest im Testbetrieb kann man sie schon jetzt einsetzen.

Spricht man über die Performanceschübe der IT, dürften die wenigsten zuerst an Storage denken. Dabei hat sich hier viel getan: Mit SSDs wechselt die Technik von Magnetscheiben gerade zu Halbleiterspeichern, und mit NVMe (Non-Volatile Memory Express) steht ein Übertragungsprotokoll zur Verfügung, das mindestens so schnell ist wie der Speicher. Nun unternehmen Hersteller den nächsten Evolutionsschritt: NVMe-SSDs erhalten Coprozessoren – mit einer Funktionsspanne von Verschlüsselung und Kompression bis zur Ausführung eines ganzen Betriebssystems.

Doch wozu das Ganze? Es ließe sich trefflich argumentieren, eine einzelne NVMe-SSD im U.2-Format könne heute schon 2,5 GByte/s und mehr lesen und schreiben. Im RAID-Verbund kommt man, genug Kleingeld vorausgesetzt, im Ruler-Format pro Höheneinheit auf etwa 50 GByte/s (siehe ix.de/zc54). Ein passend dimensioniertes Netz müsste also 400 GBit/s transportieren können – ein Durchsatz, den 2021 kaum ein Rechenzentrum bietet. Zudem sind übliche CPUs ohnehin fähig, Datenstreams mit GZIP zu komprimieren und mit AES zu ver- und entschlüsseln.