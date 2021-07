Chromebooks in der Admin-Praxis Auf den Punkt gebracht Dr. Christian Knermann Chromebooks haben viele Vorteile: Sie lassen sich einfach zentral verwalten, bieten sichere Updates und führen Web-, Android-, Linux- und Windows-Apps aus.

iX-tract Chromebooks bieten mehr als den Browser Chrome. Android-, Linux- und Windows-Anwendungen lassen sich auch lokal installieren und einfach nutzen.

Die Geräte sind mit modernen Sicherheits- und Updatekonzepten ausgestattet.

Nutzer, Anwendungen und Geräte lassen sich über Googles Admin Console verwalten.

Alternativ kann das Active Directory teilweise oder komplett das Management übernehmen.

Chromebooks sind die besseren Firmen-PCs. Das legt zumindest ihr Markterfolg nahe, denn auch in Deutschland beschaffen Bildungsinstitutionen und Unternehmen zunehmend solche Laptops und Desktops mit Chrome OS. Ein Blick auf die Praxis zeigt, dass Google an den richtigen Schrauben gedreht hat: Die Geräte lassen sich einfach und sicher in die bestehende Infrastruktur integrieren. Neben Administrationssoftware wie dem Identity and Access Manage­ment (IAM), Netzwerk- und VPN-Zugriff ist nicht zuletzt das Verknüpfen mit bereits etablierten Datenablagen, Applikationen und Diensten relevant für einen erfolgreichen Umstieg.

Grundlegende Sicherheit

Grundlegend ist die Architektur aller Chrome­books identisch, ganz gleich von welchem Hersteller das Gerät stammt. Alle Drittanbieter haben sich strikt an Googles Spezifikation zu halten. Sie sieht vor, dass Hardware und Betriebssystem eng verbandelt sind. Zentrale vorgegebene Komponente ist ein Sicherheitschip mit dem Namen „Titan C“, dessen Aufgaben weiter gefasst sind als die anderer Trusted Platform Modules (TPM).