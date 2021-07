Jetpack Compose: ein Blick auf Androids neue UI-Technik Gekonnt komponiert Thomas Künneth Mit Jetpack Compose springt Google für Android auf den Zug der modernen UI-Tools auf. Der deklarative Ansatz soll das Programmieren von Benutzeroberflächen vereinfachen.

iX-tract Mit dem UI-Toolkit Jetpack Compose modernisiert Google den Bau von Benutzeroberflächen für Android-Apps und folgt damit React, Flutter und SwiftUI.

Google verlässt damit bei Android den klassischen imperativen Ansatz, Oberflächen zu programmieren, und wendet sich dem deklarativen zu. View-basierte Komponentenbäume gelten allmählich als veraltet.

Kern von Jetpack Compose sind Composable Functions, mit denen sich die Oberfläche der App programmgesteuert definieren lässt. Dazu beschreibt man Form und Datenabhängigkeiten der Oberfläche, anstatt diese selbst zu erstellen.

Seit Ende Februar 2021 ist das neue Android-Toolkit Jetpack Compose Beta und damit stabil genug für eine ausführlichere Betrachtung (siehe ix.de/zunh). Das Tool setzt auf Kotlin und ist deklarativ: Entwicklerinnen und Entwickler beschreiben, wie die Oberfläche einer Android-App aussehen soll. Sie können die im Hintergrund vorhandenen baumartigen Strukturen ignorieren und den Umbau der Bibliothek überlassen.