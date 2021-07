Künstliche Intelligenz im Unit Testing Cleverer Ersatz Daniel Lehner, David Theil Unit Testing ist ein essenzieller und gleichzeitig mühsamer und langweiliger Teil der Arbeit von Softwareentwicklern. Mit KI-gestütztem Blackbox-Unit-Testen wird es wieder aufregend.

iX-tract Unit-Tests sind ein unverzichtbares Mittel, um die Softwarequalität zu sichern, sie sind aber eine monotone Tätigkeit und bei Entwicklern entsprechend unbeliebt.

Künstliche Intelligenz kann Arbeiten übernehmen, die durch klassische Automatisierungsansätze nicht erfasst sind.

Außer bei der automatisierten Testfallerstellung kann KI auch beim Reduzieren und Priorisieren von Testfällen und bei der automatisierten Testfalladaptierung helfen.

Unit Testing ist eine sinnvolle und notwendige Tätigkeit in modernen Softwareprojekten. Um die manuelle Testzeit zu verringern und laufend Feedback durch Softwaretests zu gewährleisten, hat sich die Testautomatisierung und das Schreiben von Unit-Tests in der Praxis bewährt. Für eine gute Erweiterbarkeit und Qualität der Software ist jedoch eine hohe Anzahl an Tests in guter Qualität nötig, die zudem permanent gewartet werden müssen [1].

Allerdings schenken IT-Projekte Unit-Tests trotz ihrer Wichtigkeit nur mäßige Beachtung. Testfälle sind in der Regel gar nicht oder nur in schlechter Qualität vorhanden. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich Aufgaben automatisieren, die Entwickler als repetitiv und langweilig wahrnehmen, die klassische Automatisierungsansätze derzeit jedoch nicht übernehmen können. Dies führt dazu, dass nicht nur die Akzeptanz von Unit Testing unter Entwicklern, sondern automatisch auch die Qualität der Testfälle steigt.