Methoden zur Reorganisation einer DB2-Datenbank So oder so Bjørn Nachtwey DB2-Datenbanken fragmentieren im Laufe der Zeit, was zu erhöhtem Platzbedarf führt. Außerdem dauert dadurch die Datenbanksicherung länger. IBM empfiehlt daher das Reorganisieren der Datenbank, um die Löcher wieder zu schließen. Dazu gibt es zwei Verfahren.

iX-tract Im laufenden Betrieb entstehen in DB2-Datenbanken durch die Befehle INSERT , DELETE und UPDATE Lücken. Dadurch wächst der Platzbedarf und die Datensicherung dauert länger.

IBM empfiehlt die Reorganisation der Datenbank, um diese Lücken zu schließen. Dafür sind viele Schritte erforderlich, die man nur teilweise in Skripten zusammenfassen kann.

Eine Alternative besteht darin, die Daten aus der fragmentierten Datenbank zu extrahieren und in eine neue Datenbank einzufügen. Das benötigt weniger Schritte als die Reorganisation.

Im Vergleich der beiden Methoden zeigen sich wenige Unterschiede bei der Platzersparnis, jedoch große Differenzen beim Zeitbedarf.

Bei längerem Betrieb entstehen in DB2-Datenbanken ungenutzte Lücken, die Platz kosten. Das lässt sich leicht nach dem Import einer Datenbank auf einen anderen Server sehen: Dort ist sie kleiner als bisher. Ursache für die Lücken sind DML-Befehle (Data Manipulation Language) wie INSERT, UPDATE und DELETE im operativen Betrieb.