Aufmachergestaltung: Lisa Hemmerling Rich Internet Applications mit Vaadin programmieren Farbenspektakel Klaus Sausen Mit Vaadin lassen sich in wenigen Schritten Webanwendungen in Java bauen. Seit Ende Juni liegt die LTS-Version 14.6.7 vor. Wie das mit einer Lackiererei-App funktioniert, erklärt dieser Artikel.

iX-tract Entwickler können mit dem Open-Source-Webframework Vaadin in wenigen Schritten eine lauffähige Anwendung programmieren.

Vaadin kombiniert die Modularität von Java-Spring-Serverapplikationen mit modernen JavaScript-Client-Bibliotheken.

Das Webframework ist an eigene Anforderungen anpassbar und einfach zu erlernen.

Vaadin ist ein kostenfreies Webframework, mit dem sich reine Java-Anwendungen entwickeln lassen. Die im Web angebotenen App-Starters erlauben es, in wenigen Schritten eine kleine lauffähige Anwendung zu konfigurieren. Dieser Artikel beschreibt eine einfache Applikation für eine Lackiererei (siehe Abbildung): Der Nutzer soll Lacke auswählen können, die grafisch auf einer Kugel dargestellt sind.